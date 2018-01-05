وفاة متهم داخل حجز قسم أول أسيوط بعد تدهور حالته الصحية

وفاة متهم داخل حجز قسم أول أسيوط بعد تدهور حالته الصحيةالجمعة، 05 يناير 2018 04:33 م
اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير امن اسيوط
أسيوط- هيثم البدرى
إضافة تعليق
توفى متهم بعد تدهور حالته الصحية داخل قسم اول بمديرية امن اسيوط اثناء تنفيذه لقرار النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات فى قضية الاتجار فى الأقراص المخدرة.
كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول العميد عاطف نجيب يفيد بوفاة أحد المتهمين داخل القسم ويدعي " مؤمن . ج . م " " 37 سنه بعد تدهور حالته الصحية كونه يعانى بعض الأمراض، وجار استدعاء النيابه لمباشرة التحقيق
إضافة تعليق
كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل
صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة