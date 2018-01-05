وفاة متهم داخل حجز قسم أول أسيوط بعد تدهور حالته الصحية





أسيوط- هيثم البدرى





توفى متهم بعد تدهور حالته الصحية داخل قسم اول بمديرية امن اسيوط اثناء تنفيذه لقرار النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات فى قضية الاتجار فى الأقراص المخدرة.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول العميد عاطف نجيب يفيد بوفاة أحد المتهمين داخل القسم ويدعي " مؤمن . ج . م " " 37 سنه بعد تدهور حالته الصحية كونه يعانى بعض الأمراض، وجار استدعاء النيابه لمباشرة التحقيق