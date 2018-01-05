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وفاة أمام مسجد فوق المنبر خلال خطبة الجمعة بالمنيا

الجمعة، 05 يناير 2018 06:19 م
وفاة أمام مسجد فوق المنبر خلال خطبة الجمعة بالمنيا مسجد -ارشيفية


المنيا - حسن عبد الغفار
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توفى الشيخ صلاح عمر ، إمام وخطيب مسجد الشيخ ابراهيم الشلقامي، بقريه آبا الوقف، بمركز مغاغة ، على منبر المسجد أثناء خطبة الجمعة، إثر تعرضة لهبوط حاد بالدورة الدموية عن عمر يناهز 65 سنة.
 
على الفور تم استدعاء الطبيب الذى  أكد وفاته ، وأدى المصلون صلاه الجنازه عليه عقب صلاة العصر بالمسجد ودفن جثمانه بمقابر الأسره بجوار القرية.
 

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