وفاة أمام مسجد فوق المنبر خلال خطبة الجمعة بالمنيا





المنيا - حسن عبد الغفار





توفى الشيخ صلاح عمر ، إمام وخطيب مسجد الشيخ ابراهيم الشلقامي، بقريه آبا الوقف، بمركز مغاغة ، على منبر المسجد أثناء خطبة الجمعة، إثر تعرضة لهبوط حاد بالدورة الدموية عن عمر يناهز 65 سنة.

على الفور تم استدعاء الطبيب الذى أكد وفاته ، وأدى المصلون صلاه الجنازه عليه عقب صلاة العصر بالمسجد ودفن جثمانه بمقابر الأسره بجوار القرية.