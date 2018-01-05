وزير خارجية الإمارات يهنئ المنتخب العمانى بعد فوزه بكأس الخليج





كتب هيثم سلامة





هنأ أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية فى دولة الإمارات، دولة عمان بعد تتويج المنتخب العمانى ببطولة كأس الخليج "خليجى 23"، بعد الفوز على نظيره الإماراتى 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، خلال المباراة النهائية.

وكتب أنور قرقاش، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:"مبروك للشقيقة والجارة عُمان كأس الخليج العربي وشكرا للكويت الشقيقة الاستضافة و التنظيم ونبارك لأنفسنا نجاح البطولة".



ٌأنور قرقاش

وكان قد توج المنتخب العمانى ببطولة كأس الخليج "خليجى 23" التى أقيمت بالكويت، للمرة الثانية فى تاريخه، بعد الفوز على نظيره الإماراتى 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، خلال المباراة النهاية التى جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب "جابر الأحمد الدولى".