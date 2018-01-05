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وزير خارجية الإمارات يهنئ المنتخب العمانى بعد فوزه بكأس الخليج

الجمعة، 05 يناير 2018 08:28 م
وزير خارجية الإمارات يهنئ المنتخب العمانى بعد فوزه بكأس الخليج أنور قرقاش


كتب هيثم سلامة
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هنأ أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية فى دولة الإمارات،  دولة عمان بعد تتويج المنتخب العمانى ببطولة كأس الخليج "خليجى 23"، بعد الفوز على نظيره الإماراتى 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، خلال المباراة النهائية.

وكتب أنور قرقاش، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:"مبروك للشقيقة والجارة عُمان كأس الخليج العربي وشكرا للكويت الشقيقة الاستضافة و التنظيم ونبارك لأنفسنا نجاح البطولة".

ٌرقاش
ٌأنور قرقاش

 

وكان قد توج المنتخب العمانى ببطولة كأس الخليج "خليجى 23" التى أقيمت بالكويت، للمرة الثانية فى تاريخه، بعد الفوز على نظيره الإماراتى 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، خلال المباراة النهاية التى جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب "جابر الأحمد الدولى".

 

 


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الإمارات

عمان

خليجى 23



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