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وزير النفط العراقى يعلن الكميات المصدرة من الغاز السائل والمكثفات خلال 2017

الجمعة، 05 يناير 2018 05:31 م
وزير النفط العراقى يعلن الكميات المصدرة من الغاز السائل والمكثفات خلال 2017 نفط -ارشيفيه


كتب – أحمد أبو حجر
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كشف وزير النفط العراقى جبار على اللعيبى، أن مجمل الشحنات المصدرة من الغاز المستثمر للعام الماضى 2017 ، بلغت (29 ) شحنة من مكثفات الغاز و ( 51) شحنة من الغاز السائل  .

وأوضح الوزير، فى بيان اليوم الجمعة- اطلع اليوم السابع عليه- أن الكميات المصدرة من المكثفات بلغت (677,885 ) ألف متر مكعب، وبالنسبة  للغاز السائل فقد بلغت الكميات المصدرة (143,667) ألف طن مترى، مشيرًا إلى أن الكميات تم تصديرها من الموانئ الجنوبية فى خور الزبير عن طريق شركة نفط البصرة .

وأشار اللعيبى، إلى أن هذه الإنجازات المتحققة فى عمليات تصدير الغاز والمكثفات تؤكد حرص الوزارة وخططها الطموحة فى الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات الانتاجية، موضحًا أن عمليات التصدير ساهمت فى دعم الاقتصاد من خلال توفير إيرادات مالية للخزينة الاتحادية  .

يذكر أن وزير النفط اعلن مطلع العام الحالى 2018 عن تحقيق انجاز زيادة غير مسبوقة فى استثمار الغاز الخام المصاحب للعمليات النفطية فى مشروع غاز البصرة بنسبة تصل إلى ( 80% ) فى مطلع شهر يناير من العام الجديد 2018، ووصول القدرات الاستثمارية لهذا المشروع الى معدل( 900 ) مقمق (مليون قدم مكعب قياسى باليوم)، فضلا عن تحقيق زيادة اخرى فى استثمار الغاز الخام من حقول شركة غاز الجنوب وشركة نفط ميسان تصل الى معدل 230 مليون قدم مكعب قياسى باليوم.

 

 


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