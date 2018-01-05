وزير الدفاع الأمريكى: طهران فشلت فى إزالة غضب الشعب الإيرانى

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اعتبر وزير الدفاع الأمريكى، جيمس ماتيس، أن إيران فشلت فى إزالة غضب الإيرانيين، لافتا فى الوقت ذاته، إلى أن الولايات المتحدة ليست لديها مشكلة مع الشعب الإيرانى.

وقال ماتيس، فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز"، اليوم الجمعة، "إن مشكلة بلاده هى مع النظام الإيرانى الديكتاتورى"، معتبرا أن قسما كبيرا من الشعب الإيرانى لديه مشكلة مع هذا النظام أيضا، مضيفًا أن النظام الإيرانى نجح فى قمع الثورة الخضراء قبل أعوام، لكنه فشل فى إزالة عدم الرضا والغضب من نفوس شعبه.

وكانت الخارجية الأمريكية، أكدت - فى وقت سابق - عزمها محاسبة المسئولين الإيرانيين عن اعتقال أو مقتل متظاهرين خلال قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، مؤكدة أن هؤلاء "لن يتم نسيانهم"، فيما اندلعت فى إيران خلال الأيام الأخيرة احتجاجات شعبية على خلفية اجتماعية واقتصادية ثم تطورات وأخذت أبعادا سياسية برفع شعارات مناهضة للنظام، وتخللتها أعمال عنف قتل خلالها 21 شخصا على الأقل فى صدامات بين متظاهرين وقوى الأمن الإيرانية.