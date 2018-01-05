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الجمعة، 05 يناير 2018 07:36 م
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من الشرقية..

وزير التموين يهنئ صلاح.. ويدعو المواطنين لاتخاذه قدوة فى إتقان العمل.. صور

الجمعة، 05 يناير 2018 02:57 م
وزير التموين يهنئ صلاح.. ويدعو المواطنين لاتخاذه قدوة فى إتقان العمل.. صور الدكتور على مصيلحى وزير التموين خلال زيارته الشرقية


الشرقية - إيمان مهنى و حمدى عبد العظيم
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هنأ الدكتور على مصيلحى وزير التموين، منتخب مصر والمنتخب المصرى، واللاعب محمد صلاح لفوزهم بلقب أفضل فريق وأفضل لاعب أفريقيا.

 

ودعا الوزير المواطنين لضرورة إتقان العمل، واتخاذ محمد صلاح كقدوة، ومراعاة الضمير، حتى نتمكن فى أحداث تطوير شامل ونقضى على الفساد المستشرى.

 

جاء ذلك خلال فى مؤتمر شعبى حاشد، بعزبة أبو هنداوى بمركز ابوكبير فى الشرقية، على هامش أفتتاح مسجد بالقرية.

 

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية مسجد أبو هنداوى الكبير بالوحدة المحلية بالرحمانية بمركز أبو كبير والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 600 م2 وبتكلفة تتخطى 5 مليون جنيه ومكون من طابقين ومأذنتين ليمثل صرحاً إسلامياً ومنارة تعليمية تنشر قيم الإسلام السمحة ومبادئه السامية.

الدكتور على مصيلحى وزير التموين خلال زيارته الشرقية (1)
 

 

الدكتور على مصيلحى وزير التموين خلال زيارته الشرقية (2)
 

 

الدكتور على مصيلحى وزير التموين خلال زيارته الشرقية (3)
 

 

الدكتور على مصيلحى وزير التموين خلال زيارته الشرقية (4)
 

 

الدكتور على مصيلحى وزير التموين خلال زيارته الشرقية (5)
 

 

الدكتور على مصيلحى وزير التموين خلال زيارته الشرقية (6)
 

 

الدكتور على مصيلحى وزير التموين خلال زيارته الشرقية (7)
 

 


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