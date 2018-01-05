وزير التموين: تشريع خلال أسابيع لسحب بطاقة التموين من أى مواطن يتركها للبقال





الشرقية - إيمان مهنى وحمدى عبدالعظيم





أعلن الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن صدور تشريع، خلال أسابيع، بسحب بالطاقة التموينية، نهائيا، من أى مواطن يترك بطاقته لدى المخبز او البقال التموينى التابع له.

وأوضح مصيلحى، خلال مؤتمر شعبى حاشد عقد بعزبة ابوهنداوى فى الشرقية، على هامش أفتتاح مسجد تم انشاءه بالجهود الذاتية، أنه سيتم انذار المواطن أولا، ومحاسبة المخبز، وحال التكرار سيتم سبحها نهائيا.

وقال المصيلحى، إنه لابد من وقفة للحفاظ على الدعم لكى يصل للمستحقين والفئات الأكثر احتياجا، مؤكد أن 30% من أصحاب الدعم هم لا يستحقونه.

وتابع وزير التموين: أننا العام الماضى مررنا بأزمة اقتصادية إنما الان نحن فى موقف شديد، اذا حافظنا على تقلل الفاقد ومنع تهريب للسوق السواء سنعبر الازمة بسلام.

كان قد افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية مسجد أبو هنداوى الكبير بالوحدة المحلية بالرحمانية بمركز أبو كبير والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 600 م2 وبتكلفة تتخطى 5 مليون جنيه ومكون من طابقين ومأذنتين ليمثل صرحاً إسلامياً ومنارة تعليمية تنشر قيم الإسلام السماحه ومبادئه السامية.