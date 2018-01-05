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وزير التعليم يقرر وقف التدريب على بنك المعرفة ويطلب حصرا بإمكانيات القاعات

الجمعة، 05 يناير 2018 02:30 ص
وزير التعليم يقرر وقف التدريب على بنك المعرفة ويطلب حصرا بإمكانيات القاعات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى


كتب محمود طه حسين
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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وقف تدريب المعلمين على بنك المعرفة المصرى.

 

وقال الدكتور صلاح غنيم مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، إن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كلف الإدارة المركزية للمتابعة والمديريات بإعداد تقرير عن قاعات التدريب وخدمة الإنترنت داخل القاعات لاتخاذ قرار بشأن عودة التدريب مرة أخرى، والذى من المقرر له أن يبدأ 21 يناير الجارى. 

 

وفى سياق متصل، قال مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ"اليوم السابع"، إن الإدارة المركزية للمتابعة طلبت من المديريات إرسال تقرير بالإمكانيات داخل قاعات التدريب، لمعرفة مدى استفادة المعلمين من التدريب على برنامج بنك المعرفة.

 

وأوضح المصادر، أن القاعات والإمكانيات بداخلها ستكون بمثابة معيار للتأكد من مدى استفادة المعلمين من التدريب قائلة: لو فيه أجهزة وإنترنت بشكل يضمن ممارسة المعلم للتدريب بشكل كلى سيكون قد استفاد بنسبة، إضافة إلى أن برامج الترقى على بنك المعرفة لا بد من معرفة ما يتناسب منها مع كل معلم سواء معلم برياض الأطفال أو التعليم الفنى أو العام، فلكل معلم طبيعة خاصة فى برامج التنمية المهنية، مشددة على أنه لا يوجد خلاف فى ضرورة تدريب المعلمين على كيفية الدخول على بنك المعرفة والاستفادة وأن يكون له صفحة عليه، ولكن لكل معلم طبيعة خاصة فى التدريبات التى تعقد وفقًا للتخصصات.

 

وكشفت المصادرـ أن الدكتور طارق شوقى سيحدد ما إذا كانت التدريبات تنطلق الفترة المقبلة من عدمه.

 

 وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والأكاديمية المهنية للمعلمين، بدأت تدريب المعلمين على بنك المعرفة منذ أكتوبر الماضى.


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