وزير الأوقاف يهنئ المنتخب ومحمد صلاح وكوبر بجوائز الكاف





كتب- لؤى على





هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ،المنتخب المصرى بتتويجه المستحق أفضل منتخب أفريقى لعام ٢٠١٧ ، كما هنأ الكابتن محمد صلاح نجم مصر وأفريقيا بتتويجه مع المنتخب المصرى على عرش الكرة الأفريقية واختياره أفضل لاعب فى أفريقيا لعام ٢٠١٧ ، كما هنئ كوبر مدرب المنتخب المصرى ، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

وأضاف وزير الأوقاف: أهنئ الشعب المصرى كله بهذه الإنجازات، مستبشرا بأن بشائر الخير قد هلت، وأن روح الإنجاز والثقة والنصر قد أخذت تسرى وبقوة في الشعب المصرى العظيم، أنه لا عودة إلى الوراء ، فالإنجاز يولد الإنجاز ويدفع إلى المزيد من الإنجاز ، وقد نشرت اليوم الجمعة مقالا تحت عنوان "عام الغوث" عبرت فيه عن تفاؤلى شأن أكثر المصريين بأن يكون عام ٢٠١٨ هو عام الأمل والخروج من السبع الصعاب إلى أعوام الأمل والخير والفرج والانطلاق نحو مستقبل أفضل وآمال أرحب ، وهو أمل له ما يبرره على أرض الواقع ، فتهنئة لهذا الشعب العظيم ، وإلى مستقبل أفضل وعودة حميدة لتحقيق الانتصارات وبناء الأمجاد فى كل المجالات.