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وزير الأوقاف يجتمع بالأئمة ويفتتح مسجدا فى الشرقية اليوم

الجمعة، 05 يناير 2018 01:00 ص
وزير الأوقاف يجتمع بالأئمة ويفتتح مسجدا فى الشرقية اليوم الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف


الشرقية - إيمان مهنى
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يستقبل اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اليوم الجمعة الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، فى مكتبة بالديوان العام فى التاسعة صباحا.

وقال محافظ الشرقية، إنه من المقرر أن يلتقى الوزير، بنواب المحافظة، ويعقد لقاء مع الائمة وقيادات الأوقاف والأزهر، ثم يتوجه الحضور إلى قرية الرحمانية فى مركز ابو كبير، لافتتاح مسجد تم انشاءه بالجهود الذاتية، وأداء صلاة الجمعة فيه.


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