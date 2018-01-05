هيئة كهرباء دبى تنضم لميثاق الأمم المتحدة للاستدامة





دبى (أ ف ب)





أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبى انضمامها إلى الميثاق العالمى للأمم المتحدة، أكبر مبادرة للاستدامة المؤسسية فى العالم، لتكون أول مؤسسة حكومية خدمية فى دولة الإمارات العربية المتحدة تنضم للميثاق.

وقالت فى بيان أنها تحرص على أن تتضمن نسختها القادمة من تقرير الاستدامة السنوى بياناً لجهودها فى تنفيذ وتبنى المبادئ العشرة للميثاق العالمى".

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لهيئة كهرباء ومياه دبى "نسعى دائماً إلى تعزيز مستوى الاستدامة فى جميع نواحى العمل والتعاون مع المنظمات العالمية".