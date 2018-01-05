هيئة كهرباء دبى تنضم لميثاق الأمم المتحدة للاستدامة

هيئة كهرباء دبى تنضم لميثاق الأمم المتحدة للاستدامةالجمعة، 05 يناير 2018 04:49 م
محمد بن راشد
دبى (أ ف ب)
إضافة تعليق
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبى انضمامها إلى الميثاق العالمى للأمم المتحدة، أكبر مبادرة للاستدامة المؤسسية فى العالم، لتكون أول مؤسسة حكومية خدمية فى دولة الإمارات العربية المتحدة تنضم للميثاق.
وقالت فى بيان أنها تحرص على أن تتضمن نسختها القادمة من تقرير الاستدامة السنوى بياناً لجهودها فى تنفيذ وتبنى المبادئ العشرة للميثاق العالمى".
وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لهيئة كهرباء ومياه دبى "نسعى دائماً إلى تعزيز مستوى الاستدامة فى جميع نواحى العمل والتعاون مع المنظمات العالمية".
إضافة تعليق
كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل
صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة