هطول أمطار خفيفة و متوسطة على مناطق متفرقة من الإسكندرية

هطول أمطار خفيفة و متوسطة على مناطق متفرقة من الإسكندريةالجمعة، 05 يناير 2018 12:34 ص
الإسكندرية جاكلين منير
شهدت محافظة الاسكندرية منذ قليل ، هطول الامطار الخفيفة و المتوسطة على مناطق متفرقة من المدينة ، يصاحبها إنخفاض كبير فى درجات الحرارة.
و قد أصدرت محافظة الإسكندرية بيان أشارت فية الى بأنه وفقا لتوقعات نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 5 و 6 يناير إلي سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، و طالبت المواطنين بتوخي الحذر وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لما قد يترتب على ذلك.
ووفقا للنماذج؛ فمن المتوقع يوم 5 يناير سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية قد تصل 10مم على شمال الدلتا والساحل الشمالى لسيناء وتقل كلما اتجهنا للداخل وتمتد إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة
أما يوم 6 يناير فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفه قد تصل الى 3 مم على أقصى السواحل الشمالية الشرقية.
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