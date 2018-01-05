هطول أمطار خفيفة و متوسطة على مناطق متفرقة من الإسكندرية





الإسكندرية جاكلين منير





شهدت محافظة الاسكندرية منذ قليل ، هطول الامطار الخفيفة و المتوسطة على مناطق متفرقة من المدينة ، يصاحبها إنخفاض كبير فى درجات الحرارة.

و قد أصدرت محافظة الإسكندرية بيان أشارت فية الى بأنه وفقا لتوقعات نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 5 و 6 يناير إلي سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، و طالبت المواطنين بتوخي الحذر وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لما قد يترتب على ذلك.

ووفقا للنماذج؛ فمن المتوقع يوم 5 يناير سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية قد تصل 10مم على شمال الدلتا والساحل الشمالى لسيناء وتقل كلما اتجهنا للداخل وتمتد إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة

أما يوم 6 يناير فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفه قد تصل الى 3 مم على أقصى السواحل الشمالية الشرقية.