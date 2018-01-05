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الجمعة، 05 يناير 2018 10:21 ص
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هطول أمطار خفيفة و متوسطة على مناطق متفرقة من الإسكندرية

الجمعة، 05 يناير 2018 12:34 ص
هطول أمطار خفيفة و متوسطة على مناطق متفرقة من الإسكندرية أمطار - أرشيفية


الإسكندرية جاكلين منير
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شهدت محافظة الاسكندرية منذ قليل ، هطول الامطار الخفيفة و المتوسطة على مناطق متفرقة من المدينة ، يصاحبها إنخفاض كبير فى درجات الحرارة.

و قد أصدرت  محافظة الإسكندرية بيان أشارت فية الى  بأنه وفقا لتوقعات نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 5 و 6 يناير إلي سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، و طالبت المواطنين  بتوخي الحذر وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لما قد يترتب على ذلك.

ووفقا للنماذج؛ فمن المتوقع يوم 5 يناير سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية قد تصل 10مم على شمال الدلتا والساحل الشمالى لسيناء وتقل كلما اتجهنا للداخل وتمتد إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة

أما يوم 6 يناير فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفه قد تصل الى 3 مم على أقصى السواحل الشمالية الشرقية.

 

 


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