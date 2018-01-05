video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 06 يناير 2018 12:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"نيويورك تايمز": قطع المساعدات العسكرية عن باكستان مقامرة بالحرب الأفغانية

الجمعة، 05 يناير 2018 04:41 م
"نيويورك تايمز": قطع المساعدات العسكرية عن باكستان مقامرة بالحرب الأفغانية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


نيويورك (أ ش أ)
إضافة تعليق


وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قرار قطع الولايات المتحدة مساعدتها العسكرية إلى باكستان بالمقامرة بالحرب فى أفغانستان.

وكشفت الصحيفة ـ فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى ، اليوم الجمعة - عن أن مسئولين أفغان وأمريكان اتهموا جهاز الاستخبارات الباكستانى بالحفاظ على مساحة من النفوذ داخل حركة طالبان وفصيلها الصاعد المعروف باسم (شبكة حقانى) ، والذى يقف بدوره وراء الهجمات واسعة النطاق فى المدن الأفغانية.

وأضاف المسئولون أن هذا الأمر كان ليمكن باكستان ، على أقل تقدير ، من أن تسيطر على بعض نواحى الصراع فى أفغانستان، بيد أنها لم تفعل الكثير فى هذا الشأن خلال العامين الماضيين.

وعلقت الصحيفة بأنه إذا كان ثمة اتفاقا فى الرأى بين القادة الأفغان ونظرائهم الأمريكان فيكمن فى اعتبارهما التعامل مع باكستان كأمر حيوى وصعب ، ونوهت إلى أن باكستان تتمتع، فى الوقت ذاته، بإمكانية الرد العسكرى الأمريكى على عمليات هذه الجماعات المسلحة.

من جانبها ، أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الجمعة بيانا قالت فيه "إننا منخرطون مع الإدارة الأمريكية فى مجال التعاون الأمنى وفى انتظار المزيد من التفاصيل".

يذكر أن مسئولين أفغان سبق أن ناشدوا الإدارات الأمريكية المتعاقبة إعادة النظر فى دعمهم لباكستان، والتى على الرغم من حصولها على مساعدات أمريكية بمليارات الدولارات، تقوم بإيواء قادة حركة طالبان الذين طالما حاولت الولايات المتحدة دحرهم.  


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحيفة "تايمز أوف إنديا": باكستان تتهم الهند بالكذب والخداع

باكستان: أثر قرار أمريكا بتعليق المساعدات الأمنية سيظهر فى الوقت المناسب

باكستان

اخبار باكستان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
3 رسائل مؤثرة من متعب والشيخ وزكريا للأهلاوية بعد "الفراق"

3 رسائل مؤثرة من متعب والشيخ وزكريا للأهلاوية بعد "الفراق"

مصرع سائح وإصابة 7 آخرين فى سقوط بالون طائر بسبب الرياح فى الأقصر

مصرع سائح وإصابة 7 آخرين فى سقوط بالون طائر بسبب الرياح فى الأقصر

كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل

كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل

صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا

صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا

صور.. نائب وزير الخارجية اليونانى من الأهرامات: بمشى فى شوارع مصر بكل أمان

صور.. نائب وزير الخارجية اليونانى من الأهرامات: بمشى فى شوارع مصر بكل أمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة