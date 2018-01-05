نقيب الصحفيين: "الناس برة متقدرش ترمى كيس فاضى فى الشارع"





كتب سيد الخلفاوى - تصوير محمد الحصرى





أشاد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، بحملة "خليك زى آدم"، التى أطلقها محافظ القاهرة اليوم، قائلا إنها فكرة رائعة تستحق الشكر والتقدير، وإن القاهرة تحتاج إلى حمايتها ورعايتها لتعود جميلة كما كانت، فإن تم الاهتمام بها من المسئولين ومن المواطنين ستكون أجمل مدن العالم.

وأبدى نقيب الصحفيين، خلال حضوره احتفالية انطلاق حملة "خليك زى آدم.. مترميش زبالة على الأرض"، استغرابه من تغير سلوك المصريين خارج مصر قائلا: "الناس برة مصر متقدرش ترمى كيس فاضى فى الشارع، وبمجرد ما ينزلو المطار فى مصر سلوكهم بيتغير"، مطالبا المواطنين بعدم إلقاء القمامة فى الشارع.

وقالت الفنانة سميرة أحمد، خلال مشاركتها فى الاحتفالية، إن هذه الحملة ستستمر حتى منتصف العام الجارى، وستحقق نجاحا كبيرا، خاصة بعد مشاركة كبيرة من منظمات المجتمع المدنى، وعدد من المديريات الخدمية بالقاهرة.











































































































































