نقل رئيس حى ثان المحلة للعمل سكرتيرا مساعدا لمحافظة البحيرة

نقل رئيس حى ثان المحلة للعمل سكرتيرا مساعدا لمحافظة البحيرةالجمعة، 05 يناير 2018 07:55 م
الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية
الغربية عادل ضرة
إضافة تعليق
أصدر هشام الشريف وزير التنمية المحلية القرار رقم 9 لسنة 2018 بنقل المهندس حازم محمد حسن الاشمونى رئيس حى ثان المحلة.
وذلك من العاملين بالدرجة العالية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية للعمل فى وظيفة سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة، لمدة عام.
إضافة تعليق
كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل
صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة