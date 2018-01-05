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الجمعة، 05 يناير 2018 10:40 م
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نقل رئيس حى ثان المحلة للعمل سكرتيرا مساعدا لمحافظة البحيرة

الجمعة، 05 يناير 2018 07:55 م
نقل رئيس حى ثان المحلة للعمل سكرتيرا مساعدا لمحافظة البحيرة الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية


الغربية عادل ضرة
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أصدر هشام الشريف وزير التنمية المحلية القرار رقم 9 لسنة 2018 بنقل المهندس حازم محمد حسن الاشمونى رئيس حى ثان المحلة.

وذلك من العاملين بالدرجة العالية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية للعمل فى وظيفة سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة،  لمدة عام.

 


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