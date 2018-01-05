نقابة المهندسين فى الإسكندرية تفتح باب الترشح للانتخابات الاثنين المقبل





الإسكندرية - هناء أبو العز





أعلنت نقابة المهندسين، فتح باب الترشح لإنتخابات النقابة 8 من يناير؛ بعد تشكيل لجنة خاصة بالإنتخابات برئاسة الدكتور عمر عزت سلامة بهدف أن تكون انتخابات شفافة ونزيهة ونموذج يحتذى به.

وأوضح طارق النبراوى نقيب المهندسين، فى لقاءه مع أعضاء النقابة، أن هناك مشروع لتعديل بعض بنود قانون النقابة منها تعديل الرسوم الضئيلة الذى تحصلها النقابة، وأنه تم التواصل مع العديد من أعضاء مجلس النواب لعرض التعديلات وإقرارها خلال الدورة البرلمانية الحالية؛ منوها إلى قضية التعليم الهندسى بأن النقابة اتخذت العديد من الإجراءات فى هذا الشأن وان هناك إجراءات تكميلية سيتم اتخاذها فى القريب العاجل.

وفى كلمة له أعلن المهندس وليد سعيد، أمين النقابة، أنه تم توقيع العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع كبرى المؤسسات والهيئات بالإسكندرية منها" نقابة الصحفيين بالإسكندرية، مكتبة الإسكندرية، شركة مصر للطيران، جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، نقابة العاملين بالتنمية البشرية وتعديل السلوك مع كبرى المؤسسات بالإسكندرية، بما يحقق الصالح العام للمهندس.

فيما كشف الدكتور مهندس حماد عبدالله حماد، رئيس شعبة الغزل والنسيج، والمنسق العام لمستشفى المهندسين بدرعن الحصول على ترخيص وزارة الصحة لمستشفى المهندسين بمدينة بدر.