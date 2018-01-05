video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 06 يناير 2018 09:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نقابة المهندسين فى الإسكندرية تفتح باب الترشح للانتخابات الاثنين المقبل

الجمعة، 05 يناير 2018 11:36 م
نقابة المهندسين فى الإسكندرية تفتح باب الترشح للانتخابات الاثنين المقبل المهندس طارق النبراوى


الإسكندرية - هناء أبو العز
إضافة تعليق


أعلنت نقابة المهندسين، فتح باب الترشح لإنتخابات النقابة 8 من يناير؛ بعد تشكيل لجنة  خاصة بالإنتخابات برئاسة الدكتور عمر عزت سلامة بهدف أن تكون انتخابات شفافة ونزيهة ونموذج يحتذى به.

وأوضح  طارق النبراوى نقيب المهندسين، فى لقاءه مع أعضاء النقابة، أن هناك مشروع لتعديل بعض بنود قانون النقابة منها تعديل الرسوم الضئيلة الذى تحصلها النقابة، وأنه تم التواصل مع العديد من أعضاء مجلس النواب لعرض التعديلات وإقرارها خلال الدورة البرلمانية الحالية؛ منوها إلى قضية التعليم الهندسى بأن النقابة اتخذت العديد من الإجراءات فى هذا الشأن وان هناك إجراءات تكميلية سيتم اتخاذها فى القريب العاجل.

وفى كلمة له أعلن المهندس وليد سعيد، أمين النقابة، أنه تم توقيع العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع كبرى المؤسسات والهيئات بالإسكندرية منها" نقابة الصحفيين بالإسكندرية، مكتبة الإسكندرية، شركة مصر للطيران، جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، نقابة العاملين بالتنمية البشرية وتعديل السلوك مع كبرى المؤسسات بالإسكندرية، بما يحقق الصالح العام للمهندس.

فيما كشف الدكتور مهندس حماد عبدالله حماد، رئيس شعبة الغزل والنسيج، والمنسق العام لمستشفى المهندسين بدرعن الحصول على ترخيص وزارة الصحة لمستشفى المهندسين بمدينة بدر.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القضاء الادارى تقضى بعدم قبول دعوى تعديل مواعيد انتخابات نقابة المهندسين

الاسكندريه

اخبار محافظه الاسكندريه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

نقابه المهندسين

انتخابات



لا تفوتك
تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمة فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017

تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمة فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017

"فتش عن الأسبستوس".. السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الغشاء البلورى للرئة

"فتش عن الأسبستوس".. السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الغشاء البلورى للرئة

"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة

"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة

اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة

اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة

مدرب الهلال السعودى السابق مرشح لقيادة الزمالك

مدرب الهلال السعودى السابق مرشح لقيادة الزمالك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة