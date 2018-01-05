نشوب حريق منزل فى الدقهلية بسبب سوء الطقس

الحماية المدنية - أرشيفية
الدقهلية - محمد حيزة
إضافة تعليق
شب حريق داخل منزل مشيد بالطوب والسدة الخشبية بقرية الرياض التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية، إثر الهطول الكثيف للأمطار وحدوث ماس كهربائي مما تسبب فى التهام النيران لمحتويات حجرتين.
تلقي اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بإحدى المنازل بقرية الرياض.
انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، وسيارات الإطفاء لمكان البلاغ وتمت السيطرة على الحريق واخماده.
وبالفحص تبين نشوب الحريق بحجرتين مشيدتين بالطوب ومعرشتين بالعروق والسدة الخشبية بمنزل مكون من طابقين ملك "إيمان. ر. ي"، 47سنة، موظفة ومقيمة بذات المنزل ، مما أدى الى إحتراق سقف الحجرتين.
بسؤال مالكة المنزل عللت سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بالسلك الموصل للمبة الإنارة ، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك .
جري إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 114/2018 إدارى المركز ، وجارى العرض على النيابة العامة.
إضافة تعليق
كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل
صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة