نشوب حريق منزل فى الدقهلية بسبب سوء الطقس





الدقهلية - محمد حيزة





شب حريق داخل منزل مشيد بالطوب والسدة الخشبية بقرية الرياض التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية، إثر الهطول الكثيف للأمطار وحدوث ماس كهربائي مما تسبب فى التهام النيران لمحتويات حجرتين.

تلقي اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بإحدى المنازل بقرية الرياض.

انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، وسيارات الإطفاء لمكان البلاغ وتمت السيطرة على الحريق واخماده.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بحجرتين مشيدتين بالطوب ومعرشتين بالعروق والسدة الخشبية بمنزل مكون من طابقين ملك "إيمان. ر. ي"، 47سنة، موظفة ومقيمة بذات المنزل ، مما أدى الى إحتراق سقف الحجرتين.

بسؤال مالكة المنزل عللت سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بالسلك الموصل للمبة الإنارة ، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك .

جري إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 114/2018 إدارى المركز ، وجارى العرض على النيابة العامة.