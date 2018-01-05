نادى قضايا الدولة يرسل تهنئة بعيد الميلاد المجيد للبابا تواضروس

نادى قضايا الدولة يرسل تهنئة بعيد الميلاد المجيد للبابا تواضروسالجمعة، 05 يناير 2018 12:55 ص
ارشيفية
كتب حازم عادل
إضافة تعليق
بعث المستشارأحمد خليفه رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة رسالة تهنئة الى قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وجاء نص الرسالة "بالأصاله عن نفسي ونيابة عن مستشاري قضايا الدولة أعضاء النادي أهدي قداستكم وجميع الأخوه المسيحيين خالص وأرق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الميلاد المجيد".
إضافة تعليق
الفراعنة أسياد أفريقيا فى احتفالية الكاف 2017 ..منتخب مصر يتربع على العرش بالتأهل للمونديال ونهائى الكان..كوبر يتخلص من لقب المنحوس بجائزة أفضل مدرب..والعالمى محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى القارة السمراء
"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة