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نادى قضايا الدولة يرسل تهنئة بعيد الميلاد المجيد للبابا تواضروس

الجمعة، 05 يناير 2018 12:55 ص
نادى قضايا الدولة يرسل تهنئة بعيد الميلاد المجيد للبابا تواضروس ارشيفية


كتب حازم عادل
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بعث المستشارأحمد خليفه رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة رسالة تهنئة الى قداسة البابا  تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 
وجاء نص الرسالة "بالأصاله عن نفسي ونيابة عن مستشاري قضايا الدولة أعضاء النادي أهدي قداستكم وجميع الأخوه المسيحيين خالص وأرق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الميلاد المجيد".
 
 

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الاقباط

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البابا توضروس



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