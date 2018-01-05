نائبات أمريكيان يطالبان بالتحقيق فى خطورة تغريدات ترامب على الأمن القومى





أ ف ب





طلب عضوان ديموقراطيان بمجلس الشيوخ الخميس، من مدير أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقييم مخاطر تغريدات الرئيس دونالد ترامب حول كوريا الشمالية على الأمن القومى للولايات المتحدة.

ويأمل رون وايدن ومارتن هاينريش وهما عضوان بلجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، أن يقوم دان كوتس بـ"تقييم المخاطر" التى قد يكون تعرض لها كل من "الولايات المتحدة والمصالح والموظفين الأمريكيين" من جراء تغريدة أطلقها ترامب فى الثانى من يناير.

وفى تلك التغريدة كان ترامب قال "الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ-اون قال لتوه إن الزر النووى موجود على مكتبه دوما. هلّا يبلغه أحد فى نظامه المتهالك والمتضوّر جوعا بأننى أنا أيضا لدى زر نووي، ولكنه أكبر وأقوى من زره، وبأن زرى يعمل!".

ويريد هاينريش ووايدن أن يطّلعا على تقدير أجهزة الاستخبارات الأمريكية للتأثير المحتمل لتغريدات ترامب على مصداقية واشنطن.