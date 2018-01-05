video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 05 يناير 2018 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نائبات أمريكيان يطالبان بالتحقيق فى خطورة تغريدات ترامب على الأمن القومى

الجمعة، 05 يناير 2018 10:14 ص
نائبات أمريكيان يطالبان بالتحقيق فى خطورة تغريدات ترامب على الأمن القومى ترامب


أ ف ب
إضافة تعليق


 

 طلب عضوان ديموقراطيان بمجلس الشيوخ الخميس، من مدير أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقييم مخاطر تغريدات الرئيس دونالد ترامب حول كوريا الشمالية على الأمن القومى للولايات المتحدة.

ويأمل رون وايدن ومارتن هاينريش وهما عضوان بلجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، أن يقوم دان كوتس بـ"تقييم المخاطر" التى قد يكون تعرض لها كل من "الولايات المتحدة والمصالح والموظفين الأمريكيين" من جراء تغريدة أطلقها ترامب فى الثانى من يناير.

وفى تلك التغريدة كان ترامب قال "الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ-اون قال لتوه إن الزر النووى موجود على مكتبه دوما. هلّا يبلغه أحد فى نظامه المتهالك والمتضوّر جوعا بأننى أنا أيضا لدى زر نووي، ولكنه أكبر وأقوى من زره، وبأن زرى يعمل!".

ويريد هاينريش ووايدن أن يطّلعا على تقدير أجهزة الاستخبارات الأمريكية للتأثير المحتمل لتغريدات ترامب على مصداقية واشنطن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب و"جونج أون" يثيران السخرية بـ"الزر النووى".. ومغردون: رؤساء فى حضانة

ترامب يوجه انتقادات لاذعة لمساعده السابق "بانون" ويؤكد: "فقد عقله"

ترامب

اخبار ترامب

اخبار كوريا الشمالية

اخبار العالم



لا تفوتك
الفراعنة أسياد أفريقيا فى احتفالية الكاف 2017 ..منتخب مصر يتربع على العرش بالتأهل للمونديال ونهائى الكان..كوبر يتخلص من لقب المنحوس بجائزة أفضل مدرب..والعالمى محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى القارة السمراء

الفراعنة أسياد أفريقيا فى احتفالية الكاف 2017 ..منتخب مصر يتربع على العرش بالتأهل للمونديال ونهائى الكان..كوبر يتخلص من لقب المنحوس بجائزة أفضل مدرب..والعالمى محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى القارة السمراء

"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية

"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية

فيديو.. القرضاوى يعترف بتطبيع قطر مع إسرائيل وينقلب على تميم لتجميل وجهه

فيديو.. القرضاوى يعترف بتطبيع قطر مع إسرائيل وينقلب على تميم لتجميل وجهه

فيديو.. هشام عباس يطرح أغنية لمحمد صلاح بعد تتويجه أفضل لاعب بإفريقيا

فيديو.. هشام عباس يطرح أغنية لمحمد صلاح بعد تتويجه أفضل لاعب بإفريقيا

شاهد بالفيديو.. استنفار أمنى بمحيط الكنائس استعدادًا لعيد الميلاد

شاهد بالفيديو.. استنفار أمنى بمحيط الكنائس استعدادًا لعيد الميلاد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة