مياه الأمطار تغرق شوارع دمياط الجديدة

مياه الأمطار تغرق شوارع دمياط الجديدةالجمعة، 05 يناير 2018 06:41 م
جانب من مياة الأمطار
دمياط عبده عبد البارى
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أغرقت مياه الأمطار معظم شوارع مدينة دمياط الجديدة الناتجة عن موجة الطقس السيئة التي تعرضت لها محافظة دمياط اليوم الجمعة.
واشتكي سكان منطقة مبارك السبعين بالحى الرابع من تعطل بلاعات صرف الأمطار ما تسبب في غرق الشوارع بمياه الأمطار.
وسادت حالة من الارتباك بالحركة المرورية بمختلف شوارع المدينة.
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