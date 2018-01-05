موسكو: واشنطن تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران

موسكو: واشنطن تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيرانالجمعة، 05 يناير 2018 11:03 ص
نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف
أ ش أ
إضافة تعليق
اعتبر نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران.
ونقلت قناة "روسيا اليوم"، عن ريابكوف، قوله، إن محاولات أمريكا المحتملة لاستخدام الاتفاق النووى للضغط على إيران تناقض وضعها كدولة عظمى، واصفا تلك المحاولات المحتملة بأنها غير لائقة.
وكان وزير الدفاع الأمريكى، جيمس ماتيس، اعتبر أن إيران فشلت فى إزالة غضب الإيرانيين، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة ليست لديها مشكلة مع الشعب الإيرانى، وأكدت الخارجية الأمريكية - فى وقت سابق - عزمها محاسبة المسئولين الإيرانيين عن اعتقال أو مقتل متظاهرين خلال قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، مؤكدة أن هؤلاء "لن يتم نسيانهم".
إضافة تعليق
الفراعنة أسياد أفريقيا فى احتفالية الكاف 2017 ..منتخب مصر يتربع على العرش بالتأهل للمونديال ونهائى الكان..كوبر يتخلص من لقب المنحوس بجائزة أفضل مدرب..والعالمى محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى القارة السمراء
"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة