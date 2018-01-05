موسكو: واشنطن تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران





أ ش أ





اعتبر نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران.

ونقلت قناة "روسيا اليوم"، عن ريابكوف، قوله، إن محاولات أمريكا المحتملة لاستخدام الاتفاق النووى للضغط على إيران تناقض وضعها كدولة عظمى، واصفا تلك المحاولات المحتملة بأنها غير لائقة.

وكان وزير الدفاع الأمريكى، جيمس ماتيس، اعتبر أن إيران فشلت فى إزالة غضب الإيرانيين، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة ليست لديها مشكلة مع الشعب الإيرانى، وأكدت الخارجية الأمريكية - فى وقت سابق - عزمها محاسبة المسئولين الإيرانيين عن اعتقال أو مقتل متظاهرين خلال قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، مؤكدة أن هؤلاء "لن يتم نسيانهم".