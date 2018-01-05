موسكو تطالب بمشاورات مغلقة قبل اجتماع مجلس الأمن حول إيران

موسكو تطالب بمشاورات مغلقة قبل اجتماع مجلس الأمن حول إيرانالجمعة، 05 يناير 2018 06:03 م
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
(أ ف ب)
إضافة تعليق
طالبت السلطات الروسية، بعقد مشاورات مغلقة قبل اجتماع مجلس الأمن حول إيران التى دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية.
وفى وقت سابق أكدت روسيا الجمعة، أن اجتماع مجلس الأمن الدولى بشأن التظاهرات فى إيران الذى سيُعقد بناء على طلب الولايات المتحدة، يشكل تدخلا من قبل واشنطن فى شئون البلاد.
إضافة تعليق
كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل
صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة