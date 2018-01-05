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موسكو تطالب بمشاورات مغلقة قبل اجتماع مجلس الأمن حول إيران

الجمعة، 05 يناير 2018 06:03 م
موسكو تطالب بمشاورات مغلقة قبل اجتماع مجلس الأمن حول إيران الرئيس الروسي فلاديمير بوتين


(أ ف ب)
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طالبت السلطات الروسية، بعقد مشاورات مغلقة قبل اجتماع مجلس الأمن حول إيران التى دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية.

وفى وقت سابق أكدت روسيا الجمعة، أن اجتماع مجلس الأمن الدولى بشأن التظاهرات فى إيران الذى سيُعقد بناء على طلب الولايات المتحدة، يشكل تدخلا من قبل واشنطن فى شئون البلاد.

 

 


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إيران

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