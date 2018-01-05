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موسكو: اجتماع مجلس الأمن بشأن تظاهرات إيران "تدخل أمريكى"

الجمعة، 05 يناير 2018 04:54 م
موسكو: اجتماع مجلس الأمن بشأن تظاهرات إيران "تدخل أمريكى" مجلس الأمن الدولى


أ ف ب
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أكدت موسكو الجمعة، أن اجتماع مجلس الأمن الدولى بشأن التظاهرات فى إيران الذى سيُعقد بناء على طلب الولايات المتحدة، يشكل تدخلا من قبل واشنطن فى شئون البلاد.

ونقلت وكالة الانباء الروسية إنترفاكس عن نائب وزير الخارجية سيرجى ريابكوف قوله إن "الولايات المتحدة تواصل التدخل فى الخفاء والعلن بالشئون الداخلية لدول أخرى، يفعلون ذلك من دون أى خجل".

وذكر بيان للأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولى سوف يلتقى، الجمعة، لبحث الوضع فى الشرق الأوسط بعد دعوات أمريكية لعقد جلسة بشأن الاحتجاجات فى إيران.

وفى وقت سابق، أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن الولايات المتحدة دعت إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن حول إيران، يوم الجمعة.

وكانت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قالت فى وقت سابق من الأسبوع الجارى إن بلادها تسعى إلى عقد اجتماعات طارئة بشأن إيران بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك وبمجلس حقوق الإنسان فى جنيف. 

 


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