مواطنون روس يدشنون حملة توقيعات لدعم بوتين فى انتخابات الرئاسة المقبلة





أ ش أ





بدأ متطوعون روس، جمع توقيعات لدعم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال الانتخابات الرئاسية المقررة فى 18 مارس المقبل.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الجمعة، عن فلاديسلاف مارتسالينكو، رئيس مقار المتطوعين لحركة "النصر" فى موسكو، قوله، إنه تم تدشين نقاط جمع التوقيعات فى أماكن مختلفة فى موسكو، حيث يجب على كل مرشح مستقل أن يجمع 300 ألف توقيع على الأقل، أو 7500 توقيع من كل منطقة.

وكان الرئيس الروسى، أعلن قراره بالترشح للرئاسة فى السادس من شهر ديسمبر الماضى، وأوضح فى 14 من الشهر نفسه، مشاركته فى الانتخابات كمرشح مستقل، وأعرب عن اعتقاده بأنه سيحصل على دعم من الأحزاب والمنظمات العامة التى تشاركه وجهات نظره حول تنمية روسيا، وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، فى 28 ديسمبر الماضى، قبول أوراق بوتين الخاصة بترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.