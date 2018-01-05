من جامعة البرجر لكلية الآيس كريم.. أغرب 5 مؤسسات تعليمية فى العالم





كتبت سارة درويش





هل تعتقد أن مجال دراستك معقد أو متخصص أكثر من اللازم؟ ربما تحتاج لهذه الجولة على أغرب 5 مؤسسات تعليمية فى العالم استكشفتها مجلة "entrepreneur" لتتعرف على مجالات دراسة ربما كنت تظن أنها غير موجودة أبدًا، أو تجد واحدة تلائم شغفك وتتمنى الالتحاق بها وتغيير مسار حياتك بالكامل.

"جامعة الآيس كريم" فى إيطاليا

خلال 4 أسابيع يتخرج طلاب جامعة "جيلاتو" فى بولونيا بإيطاليا ليكونوا "سادة الآيس كريم" فى العالم، هذه الجامعة التى أسستها ماركة آيس كريم إيطالية شهيرة تعلم الطلاب حرفة صناعة الآيس كريم من الألف إلى الياء ليتمكنوا فى نهاية التدريب من فتح محلات الآيس كريم الخاصة بهم.



كلية جيلاتو

ووفقًا لموقع المجلة فإن هذه الجامعة أطلقت عام 2013 ويلتحق بها الطلاب من جميع أنحاء العالم ليحصلوا على شهادة معتمدة بأنهم محترفى صناعة الآيس كريم أو "الجيلاتى".



طلاب فى جامعة الآيس كريم

كلية خدمات الجنازات.. "وحدوه"

فى حين يتوارث العاملون فى تجهيز الموتى فى مصر هذه المهنة أبًا عن جد، هناك كلية متخصصة فى تعليم خدمات الجنازات فى ولاية أتلانتا الأمريكية تحمل اسم "كلية جوبتون جونز" وهدفها الأساسى هو أن يتعلم الطلاب أهمية خدمات الجنازات وكيفية دعم الأسر المكلومة والمبادئ التوجيهية والتنظيمية لتجهيز الموتى والحفاظ على "سلامة ورفاهية" الجثث البشرية، وبعد الدراسة فى الكلية يحصل الطلاب على دبلوم معتمد من الدولة فى خدمات الجنازات.



كلية خدمات الجنازات

"جامعة الهامبرجر" 7 فروع فى أنحاء العالم وبرنامج تعليمى مكثف

من خلال 7 فروع فى لندن وطوكيو وسيدنى وميونيج وساو باولو وشنغهاى وأوك بروك تخرج ما يقرب من 300 ألف طالب فى "جامعة الهامبرجر" التى تديرها سلسلة شهيرة للوجبات السريعة. هذه الجامعة تقدم برنامج تعليمى مكثف فى فن تحضير الهامبرجر.



مقر أحد فروع جامعة الهمبرجر

تأسست جامعة الهامبرجر من عام 1961 وتمنح درجة بكالوريوس معتمدة فى الولايات المتحدة الأمريكية ويعد برنامج التدريب فى جامعة الهامبرجر فى شانجهاى أكثر قدرة على المنافسة من جامعة هارفارد بنسبة 1%.

"معهد المهرج" فى أمريكا.. "ممكن تاخد ماجستير فى التهريج"

بدلاً من الكتب وحقائب الظهر يستعد طلاب معهد المهرج فى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل آخر ليومهم الدراسى، تتضمن هذه الاستعدادات أنف أحمر وبعض طلاء الوجه الأبيض حيث يلقنهم 33 مدربًا كيف يصبحوا مهرجين محترفين.



طلاب فى معهد المهرج

ويقدم المعهد برنامجًا مكثفًا فى عطلة نهاية الأسبوع ويحصل الطلاب فيه على شهادات تعتمد على النقاط التى يحصلونها خلال الدراسة، ليتخرجوا إما مهرجين محترفين أو يحصلوا على الماجستير إن أثبتوا تفوقهم.

كلية "البانجو" فى كاليفورنيا

فى عام 2007 شهدت مدينة أوكلاند فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية افتتاح كلية متخصصة فى كل ما يتعلق بزراعة "القنب الهندى" أو البانجو تحمل اسم "Oaksterdam University".



مقر جامعة القنب الهندى

وتقدم الكلية لطلابها دورات فى البستنة وزراعة القنب الهندى بالإضافة إلى إدارة الأعمال وتطوير المنتجات فضلاً عن القضايا القانونية المتعلقة به. وتقدم الكلية للطلاب شهادة إنجاز لمن ينجز أى من برامجها بنجاح وحتى الآن تخرج فيها أكثر من 30 ألف طالب من أكثر من 30 بلدا.