منظمة الصحة العالمية تحذر: الدفتريا تنتشر سريعا فى اليمن





جنيف (أ ش أ)





حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الدفتريا تنتشر فى اليمن بسرعة حيث يوجد 471 حالة تم تشخيصها بشكل مرضى ، إضافة الى 46 حالة وفاة فى أقل من 4 شهور.

وقال المتحدث باسم المنظمة طارق جساريفيتش ـ خلال مؤتمر صحفى فى جنيف اليوم الجمعة، إن ارتفاع معدل الوفيات بسبب الدفتريا يثير القلق بشكل خاص لارتفاعه إلى نسبة تصل إلى 10 % ، وأشار إلى أنه تم الابلاغ عن معظم الحالات والوفيات فى محافظتى أب والحديدة ، إلا أن المرض ينتشر بسرعة وأثر بالفعل على 18 محافظة يمنية.

وأضاف أن الوضع فى محافظة أب يثير قلقا خاصا ، حيث تم الابلاغ عن 231 حالة و13 حالة وفاة ، ولفت الى أن منظمة الصحة العالمية قامت بنشر فريق تقييم سريع لاجراء التحقيقات وتعزيز المراقبة والقدرة على الاستجابة ودعم التشخيص المختبرى وجمع العينات والانخراط مع المجتمعات المحلية، وأشار الى أن منظمة الصحة تعمل مع السلطات الصحية اليمنية والشركاء لاحتواء تفشى المرض حيث تتمثل الأولوية فى تعزيز المراقبة والكشف والعلاج والوقاية.

وقال جساريفيتش إن الدفتريا وبرغم أنها مرض شديد العدوى، إلا أنه قابل للعلاج باللقاحات والمضادات الحيوية ومضادات التكسوكسو، وأشار الى أن كلاهما يواجه نقصا فى المعروض فى اليمن ، ونوه بأن الإنتشار السريع للدفتريا فى اليمن يسلط الضوء على الفجوات الرئيسية فى التغطية التلقائية للتطعيم ويشير الى وجود نظام صحى تحت ضغط شديد، وأشار الى أن حوالى 68 % من حالات الدفتريا المشتبه فيها هى أقل لأشخاص أقل من 15 عاما.