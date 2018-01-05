مقتل 42 إعلاميا خلال المعارك الدائرة بسوريا العام الماضى

مقتل 42 إعلاميا خلال المعارك الدائرة بسوريا العام الماضىالجمعة، 05 يناير 2018 04:02 م
سوريا - أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، مقتل 42 إعلاميا، وإصابة 47 آخرين خلال المعارك الدائرة فى سوريا خلال العام الماضى.
وأوضح رئيس الشبكة فضل عبد الغنى - فى تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن المعارك الدائرة فى سوريا أسفرت عن مقتل 42 إعلاميا، من بينهم 10 إعلاميين على يد تنظيم (داعش) الإرهابى.
وأضاف أن 93 إعلاميا تعرضوا للخطف والاعتقال بالإضافة إلى 3 حالات اعتداء على مكاتب إعلامية فى سوريا خلال العام الماضى.
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