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الجمعة، 05 يناير 2018 10:41 م
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مقتل 42 إعلاميا خلال المعارك الدائرة بسوريا العام الماضى

الجمعة، 05 يناير 2018 04:02 م
مقتل 42 إعلاميا خلال المعارك الدائرة بسوريا العام الماضى سوريا - أرشيفية


دمشق (أ ش أ)
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 وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، مقتل 42 إعلاميا، وإصابة 47 آخرين خلال المعارك الدائرة فى سوريا خلال العام الماضى.

وأوضح رئيس الشبكة فضل عبد الغنى - فى تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن المعارك الدائرة فى سوريا أسفرت عن مقتل 42 إعلاميا، من بينهم 10 إعلاميين على يد تنظيم (داعش) الإرهابى.

وأضاف أن 93 إعلاميا تعرضوا للخطف والاعتقال بالإضافة إلى 3 حالات اعتداء على مكاتب إعلامية فى سوريا خلال العام الماضى.  


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