مقتل 42 إعلاميا خلال المعارك الدائرة بسوريا العام الماضى





دمشق (أ ش أ)





وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، مقتل 42 إعلاميا، وإصابة 47 آخرين خلال المعارك الدائرة فى سوريا خلال العام الماضى.

وأوضح رئيس الشبكة فضل عبد الغنى - فى تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن المعارك الدائرة فى سوريا أسفرت عن مقتل 42 إعلاميا، من بينهم 10 إعلاميين على يد تنظيم (داعش) الإرهابى.

وأضاف أن 93 إعلاميا تعرضوا للخطف والاعتقال بالإضافة إلى 3 حالات اعتداء على مكاتب إعلامية فى سوريا خلال العام الماضى.