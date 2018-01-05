مفيد فوزى للرئيس السيسى: انتخابك أمل والمصريون يدركون أن البديل مخيف





كتب أحمد سامح





قال الإعلامي مفيد فوزي، إن المواطن المصري يدرك أن انتخابه للرئيس عبدالفتاح السيسي، يساوي انتخابه للأمل، مؤكداً أن المصري يدرك أن البديل مخيف وأن المتشدقين بالوطنية لا وزن لهم.

وجه الإعلامى مفيد فوزى رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلاً: "ياريس طول عمرك واقف بجانب الفقراء والذين يعملون.. انتصر للمحرومين والناس التى تقف أمام المستشفى تبحث عن سرير.. ياريس أنا مش قادر أتصور فكرة ان التأمين الصحى أصبح حقيقة".

وأضاف فوزى، خلال حواره مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، خلال حديثه للرئيس قائلًا: "اجعل الدواء يا ريس قبل رغيف العيش".