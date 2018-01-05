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"مصر أرض الأمن".. رسالة سلام تطلقها وزارة الهجرة بالأهرامات اليوم

الجمعة، 05 يناير 2018 05:00 ص
"مصر أرض الأمن".. رسالة سلام تطلقها وزارة الهجرة بالأهرامات اليوم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة


كتب محمود راغب
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تستقبل السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اليوم الجمعة، نائب وزير الخارجية اليونانى تيرانس كويك، وذلك خلال زيارته للقاهرة.

ومن المقرر أن ترافق السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، نائب وزير الخارجية اليونانى تيرانس كويك، فى جولته بالمزارات التراثية تشمل الأهرامات والمتحف المصرى ومنطقة الآثار الاسلامية وخان الخليلى، لإرسال رسالة للعالم بعنوان: "مصر هى أرض الأمن والسلام".

يأتى ذلك فى إطلاق أسبوع الجاليات العودة للجذور ، وفى ضوء الزيارة الأخيرة التى أجرتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى قبرص وتوقيع بروتوكول تنسيقى حول أسبوع  الجاليات القبرصية واليونانية، الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومقرر له أن ينطلق من عروس البحر المتوسط وأجمل مدنه التى كان يطلق عليها بوابة بين عالمين، وعاصمة العالم، حيث ستكون هذه الاحتفالية بين الشعوب المتحابة المتآلفة.

ومن المقرر أن  تنقسم فعاليات الأسبوع لزيارات بين الإسكندرية وشرم الشيخ، بمشاركة مجموعات من اليونانيين القبارصة، الذين لازالوا بمصر أوالذين كانوا يقيمون بمصر وعادوا لليونان وقبرص، ومنهم مجموعة يونانية تعيش في استراليا، أسست نادى اجتماعى أطلقوا عليه اسم نادى السويس ويتحدثون العربية مما يدل على مدى ارتباطهم بمصر، وقد أبدوا خلال لقاء الوزيرة بهم فى أستراليا تحمسهم للفكرة وسعادتهم بالعودة لزيارة الأماكن التى شهدت أحلى سنوات عمرهم وفقا لتعبيرهم.


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وزيره الهجره

نبيله مكرم

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