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مصرع مبيض محارة بالمنصورة إثر سقوطه من أعلى السقالة بالدور الثانى

الجمعة، 05 يناير 2018 04:22 م
مصرع مبيض محارة بالمنصورة إثر سقوطه من أعلى السقالة بالدور الثانى جثة - أرشيفية


الدقهلية شريف الديب
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لقى مبيض محارة مصرعه بعد سقوطه من على السقالة أثناء عمله بعزبة الصفيح التابعة لقسم ثانى المنصورة، فى محافظة الدقهلية.

 

تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد أحمد خيرى مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة بسقوط أحد الأشخاص من علو حال عمله بمنطقة " عزبة الصفيح " دائرة القسم إنتقل مأمور وضباط القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه حال عمل المدعو عبدالعزيز س ع 45 سنة مبيض محارة ومقيم قرية "منية سندوب" دائرة مركز المنصورة بالطابق الثانى بعقار تحت الإنشاء ملك المدعو ناجى 62 سنة بالمعاش اختل توازنه وسقط من أعلى السقالة وتوفى فى الحال، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

 

وبسؤال مالك المنزل وشقيق المتوفى 39 سنة مبيض محارة ومقيم بذات القرية أيدا ذات المضمون

ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفى يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ ولا توجد شبهة جنائية تحرر عن ذلك المحضر رقم 209/2018 إدارى القسم، بالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن سُلم لذويه.

 


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