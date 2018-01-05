مصرع طفل وإصابة والدته بعد أن صدمتهما سيارة مسرعة على طريق دمياط - شربين





دمياط عبده عبد البارى





لقى طفل مصرعه وأصيبت والدته بعد أن صدمتهم سيارة مسرعة على طريق دمياط - شربين أمام مساكن الحبال بمدينة كفر سعد، مساء اليوم الخميس.

وتم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى كفر سعد بينما تم نقل والدته لتلقى العلاج بمستشفى طوارئ كفر سعد لإصابتها بإصابات بالغة.