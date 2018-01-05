مصرع طفل دهسه لودر أثناء لهوه أمام منزله بمركز المنزلة فى الدقهلية





الدقهلية - شريف الديب





لقى طفل مصرعه، اليوم الجمعة، أثناء لهوه أمام منزله، بقرية الشبول التابعة لمركز المنزلة بالدقهلية، بعد أن دهسه لودر.

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد أحمد خيرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة المنزلة، من مستشفى المنزلة العام، بوصول الطفل مهند 5 سنوات، مقيم طرف أسرته بقرية "الشبول" دائرة المركز جثة هامدة ادعاء حادث طريق.

وبسؤال جد الطفل 63 سنة صياد، مقيم بذات القرية، أقر بأنه حال لهو حفيده أمام المنزل اصطدم به "لودر" قيادة "مسعد ع ع" 50 سنة عامل، مقيم بذات القرية أثناء عمله بمنزل تحت الإنشاء، واتهمه بالتسبب فى وفاة حفيده.

وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفى يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة تهتك وكسر بعظام الجمجمة والوجه، ولا توجد شبهة جنائية، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط اللودر وقائده، وبمواجهته أيد ذات المضمون دون قصد منه، فتم التحفظ على اللودر على ذمة تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 536/2018 جنح المركز، وجارى العرض على النيابة.