video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 06 يناير 2018 08:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع ربة منزل وإصابة ابنتها فى انهيار جزء من منزلهما بالشرقية

الجمعة، 05 يناير 2018 08:27 م
مصرع ربة منزل وإصابة ابنتها فى انهيار جزء من منزلهما بالشرقية انهيار منزل -أرشيفية


الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق


لقيت ربة منزل فى بداية العقد الخامس من العمر، مصرعها فيما أصيبت ابنتها مساء اليوم، إثر إنهيار جزء من منزلهما بقرية شنبارة الميمونة مركز الزقازيق.

كان مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بانهيار جزء من منزل مبنى من الطوب اللبن بقرية شنبارة الميمونة مركز الزقازيق، وأسفر الإنهيار عن وفاة صاحبة المنزل" ناهد فتحى السيد" 50 سنة ربة منزل وأصيبت نجلتها بسحجات وجروح، وتم نقلها إلى مستشفى الأحرار، والتحفظ على الجثة لحين إخطار النيابة العامة، برئاسة محمد علام، وبإشراف المستشار هيثم فكرى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.  

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالصور .. القيادات الأمنية بالشرقية يتفقدون الخدمات المعينة على الكنائس

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

قرية شنبارة الميمونة

مركز الزقازيق

انهيار منزل



لا تفوتك
تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمة فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017

تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمة فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017

"فتش عن الأسبستوس".. السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الغشاء البلورى للرئة

"فتش عن الأسبستوس".. السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الغشاء البلورى للرئة

"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة

"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة

اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة

اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة

مدرب الهلال السعودى السابق مرشح لقيادة الزمالك

مدرب الهلال السعودى السابق مرشح لقيادة الزمالك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة