مصرع ربة منزل وإصابة ابنتها فى انهيار جزء من منزلهما بالشرقية





الشرقية- فتحية الديب





لقيت ربة منزل فى بداية العقد الخامس من العمر، مصرعها فيما أصيبت ابنتها مساء اليوم، إثر إنهيار جزء من منزلهما بقرية شنبارة الميمونة مركز الزقازيق.

كان مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بانهيار جزء من منزل مبنى من الطوب اللبن بقرية شنبارة الميمونة مركز الزقازيق، وأسفر الإنهيار عن وفاة صاحبة المنزل" ناهد فتحى السيد" 50 سنة ربة منزل وأصيبت نجلتها بسحجات وجروح، وتم نقلها إلى مستشفى الأحرار، والتحفظ على الجثة لحين إخطار النيابة العامة، برئاسة محمد علام، وبإشراف المستشار هيثم فكرى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.