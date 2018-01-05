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الجمعة، 05 يناير 2018 10:41 م
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مصادر عسكرية سورية: تدمير أحد مقرات جبهة النصرة القيادية فى مدينة حرستا

الجمعة، 05 يناير 2018 03:41 م
مصادر عسكرية سورية: تدمير أحد مقرات جبهة النصرة القيادية فى مدينة حرستا سوريا - أرشيفية


دمشق (أ ش أ)
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ذكرت مصادر عسكرية سورية، اليوم الجمعة، أن القوات السورية تمكنت من تدمير أحد المقرات القيادية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى، فى مدينة حرستا بالغوطة الشرقية لريف العاصمة دمشق.

وأضافت المصادر وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الغارات والقصف المدفعى للقوات الحكومية السورية أدى إلى تدمير أحد المقرات القيادية للمجموعات المسلحة لتنظيم (جبهة النصرة) الإرهابى فى محيط إدارة المركبات والقضاء على غرفة عمليات تنظيم جبهة النصرة فى مدينة حرستا فى الغوطة الشرقية.

من جانبهم ، أفاد ناشطون سوريون، بوقوع عشرات القتلى فى صفوف القوات السورية والعناصر المسلحة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابى خلال المعارك الدائرة بين الطرفين.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، قد أفاد -فى وقت سابق اليوم- بمقتل 14 عنصرا من القوات السورية فى هجوم لها لفك الحصار عن قاعدتها العسكرية بالغوطة الشرقية.

وكان المرصد السورى أفاد - أمس - بأن القوات العسكرية السورية قامت باستقدام تعزيزات عسكرية إلى أطراف مدينة الغوطة الشرقية بريف دمشق لفك الحصار الذى فرضته فصائل معارضة عن قاعدتها بالغوطة الشرقية. 


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