مسئول عراقى: إغلاق الطرق الرئيسية بين كركوك وتكريت والحويجة لملاحقة "داعش"

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أعلن نائب رئيس مجلس قضاء مدينة طوز خورماتو العراقية، على الحسينى، أن الطرق الرئيسة بين كركوك وتكريت والحويجة، انقطعت بسبب انطلاق العمليات العسكرية لملاحقة جيوب تنظيم "داعش" الإرهابى من الطوز وصولا إلى قضاء الحويجة.

وقال الحسينى، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز"، اليوم الجمعة، إن الطرق الرئيسية بين كركوك وتكريت وباتجاه الحويجة (٥٥ كم جنوب غربى كركوك)، انقطعت مع انطلاق العمليات العسكرية لتطهير المناطق الواقعة من الزركة بقضاء طوزخوماتو مرورا بمحيط كركوك وصولا الى ناحية الرشاد وقضاء الحويجة"، لافتا إلى أن انقطاع الطرق وقتى وسيفتح مع انتهاء موعد عمليات تطهير هذه المناطق.

وأوضح أن العمليات تأتى لتأمين المناطق ومنع بقاء اى جيوب لتنظيم داعش الارهابى، وأن العملية انطلقت فجر أمس بمشاركة من قبل الجيش والحشد الشعبى وبمساندة الطيران الجيش العراقى، وكان مسئول أمنى عراقى، أفاد - فى وقت سابق اليوم - بمقتل أكثر من 40 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابى، واعتقال 10 آخرين جنوب محافظة كركوك.