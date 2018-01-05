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مركز الأزهر للفتوى يوضح حكم التهرب من دفع الضرائب

الجمعة، 05 يناير 2018 03:00 ص
مركز الأزهر للفتوى يوضح حكم التهرب من دفع الضرائب مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية


كتب لؤى على
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ما حكم التهرب من دفع الضرائب؟.. سؤال ورد إلى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وجاء الجواب: "لا يجوز التهرب من دفع الضرائب، لأن الضريبة حق مكفول للدولة، تفرضه على المواطنين؛ نظرًا لما تقوم به من خدمات ومصالح ومنافع وإنشاء للطرق وتشييد للمستشفيات وغيرها، وهى كذلك تعتبر عقدًا بين المواطن والدولة.

 

وتابع المركز فى فتوى له: "كى تفتحَ محلًّا أو مصنعًا فلا بد من الموافقة على الشروط التى تحددها الدولة، ومن تلك الشروط: السِّجِل الضريبى الذى بموجبه تدفع تلك الضريبة للدولة، وحيث وافقت على تلك الشروط فلا يجوز مخالفتها لأن "المؤمنون عند شروطهم"، ولأن فى هذا حفاظٌ على النظام العام وحدٌ من الفوضى وعلى هذا فلا يجوز التهرب منها والتحايل من أجل إنقاصها، لأن هذا غير جائز شرعًا".

 


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