محمد بن زايد يشكر أمير الكويت لاستضافته بطولة خليجى 23 ويهنئ منتخب عمان

محمد بن زايد يشكر أمير الكويت لاستضافته بطولة خليجى 23 ويهنئ منتخب عمانالجمعة، 05 يناير 2018 08:33 م
ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد
كتب عبد الوهاب الجندى
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قدم ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد، التهانى لمنتخب سلطنة عمان بعد فوزه على نظيره الإماراتى ببطولة خليجى 23.
وكتب ولى عهد أبو ظبى على صفحته بموقع تويتر: تهانينا لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعبا على هذا الإنجاز الرياضي، وفوز الفريق الكروى المتميز بكأس خليجى 23، أداء رفيع ومستوى عال سعدنا وفرحنا به".
كما قدم الشكر لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائلًا: "شكرا أمير الكويت على احتضان قلبك الكبير بحب ومودة العرس الخليجى ونجاح تنظيمه.. وتحية لشعب الكويت الشقيق الذى رسم لوحات من المحبة لأشقائهم فى الخليج".
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