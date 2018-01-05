محافظ سوهاج يشكل لجنة لتحليل مياه الشرب بمركز المنشأة استجابة لليوم السابع

محافظ سوهاج يشكل لجنة لتحليل مياه الشرب بمركز المنشأة استجابة لليوم السابعالجمعة، 05 يناير 2018 04:56 م
الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، تشكيل لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الصحة، لأخذ عينات من مياه الشرب لتحليلها، وذلك فى استجابة سريعة لما نشر على موقع "اليوم السابع" الإخبارى تحت عنوان تلوث مياه الشرب فى المنشأة واختلاطها بالرمال والأتربة، حيث يتضرر أحد أهالى مركز المنشأة من تلوث مياه الشرب، وتغير لونها إلى اللون الأصفر الداكن.
وتشكل مديرية الشئون الصحية لجنة لأخذ عينات من مياه الشرب بعدة قرى من مركز المنشأة، وتأخد شركة مياه الشرب والصرف الصحى عينة لتحليلها بالمعامل التابعة لها، للتأكد من مطابقة مياه الشرب من حيث اللون والطعم والرائحة للمواصفات القياسية، والتأكد من سلامتها على صحة المواطنين، ومطابقتها بالعينات التى تم أخذها عن طريق معامل شركة المياه.
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