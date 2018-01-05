محافظ دمياط يوجه بالتعامل الفورى مع ارتفاع منسوب مياه البحر برأس البر





دمياط عبده عبدالبارى





تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، أعمال شفط مياه الأمطار والتعامل مع ارتفاع منسوب مياه البحر برإس البر.



وشكل محافظ دمياط لجنة إدارة أزمة تضم اللواء هشام الحفناوى مساعد مدير الأمن ، و مجدى خاطر رئيس مدينة رأس البر ، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، ومحمود بريك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا ، ووجيه عبد الرازق رئيس مدينة عزبة البرج، والمهندس محمد عسل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى و مكتب المحافظ .



وأضاف أنه تمت الاستعانة بسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى لشفط المياه ،وعدد 3 سيارات لورى ولودر وطلمبات شفط من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، عدد 6 سيارات شفط مياه من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا و الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد والوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور وسيارة واحدة من الوحدة المحلية لمدينة ميت ابوغالب بجانب سيارات الدفاع المدني.



وأكد المحافظ على رفع حالة التاهب القصوى للتعامل مع هطول الأمطار الغزيرة بدمياط ورأس البر حفاظا على سلامة المواطنين .



