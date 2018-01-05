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محافظ بورسعيد : القطاع الخاص هو الضامن الحقيقى لمستقبل الشباب

الجمعة، 05 يناير 2018 06:07 م
محافظ بورسعيد : القطاع الخاص هو الضامن الحقيقى لمستقبل الشباب جانب من الجولة


بورسعيد - محمد عزام
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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن القطاع الخاص هو الضامن الحقيقى لمستقبل الشباب، ولابد توجيه ثقافة الشباب لذلك عبر الأسرة والجامعة والمدرسة وكافة وسائل الإعلام .

وذكرت المحافظة فى بيان لها اليوم الجمعة، أن محافظ بورسعيد، التقى بعدد من المواطنين، داخل "المعدية" العابرة بين ضفتى قناة السويس "بورفؤاد - بورسعيد".

وأكد المحافظ للمواطنين على أنه يجب أن يفخروا بما يتحقق على أرض بورسعيد من إنجازات في شتى المجالات جعلتها قاطرة التنمية لمصر، مؤكدا أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل لتقديم أفضل خدمة للمواطن البورسعيدي من منطلق إيمانهم أنه يستحق دائما الأفضل.

وأشار "الغضبان" إلى أن المحافظة توفر فرص تدريب عديدة لتأهيل الشباب للعمل بكبرى المشروعات، موضحاً أن لابد من تعاون الأسرة مع الجامعة والمدرسة ووسائل الإعلام وكافة المؤسسات لتغيير ثقافة الشباب نحو العمل بالقطاع الخاص كونه الضامن الحقيقي لمستقبلهم .

 محافظ بورسعيد يلتقى بالمواطنين

محافظ بورسعيد يلتقى بالمواطنين

 

المحافظ يلتقى بالمواطنين داخل المعدية
المحافظ يلتقى بالمواطنين داخل المعدية

 

 

محافظ بورسعيد فى حوار مع المواطنين
محافظ بورسعيد فى حوار مع المواطنين

 

 

المحافظ وجولة بالشارع
المحافظ وجولة بالشارع

 

 

محافظ بورسعيد واحد المواطنين
محافظ بورسعيد واحد المواطنين

 

 

 

 


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