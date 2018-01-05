محافظ القاهرة يدشن اليوم حملة "خليك زى آدم" بحضور فنانين وشخصيات عامة

محافظ القاهرة يدشن اليوم حملة "خليك زى آدم" بحضور فنانين وشخصيات عامةالجمعة، 05 يناير 2018 01:00 ص
محافظة القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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يدشن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، ظهر اليوم الجمعة، مبادرة بعنوان "خليك زى أدم" بمشاركة عدد من الفنانين والشخصيات العامة، وذلك بميدان عابدين أمام ديوان عام محافظة القاهرة.
وتهدف الحملة التى يدشنها محافظ القاهرة، للتوعية للحفاظ على البيئة ورفع كفاءة النظافة بشوارع العاصمة، بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالقاهرة والشباب والرياضة وهيئة نظافة القاهرة وعدد من الشخصيات العامة، وبدأت المحافظة بوضع إعلانات خاصة بالحملة بعدد من شوارعها لحث أكبر عدد من الشباب على المشاركة فيها.
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