محافظ الإسكندرية: 70 ألف عقار مخالف بمدن المحافظة.. و"أنا مش سوبر مان"





الإسكندرية - جاكلين منير





أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أن المحافظة بها 70 ألف عقار مخالف، وفق الإحصائية التى قامت بها محافظة الإسكندرية منذ عام 2000 وحتى عام 2017، وتبين أن منها 48 ألف عقار مخالف تم إنشاؤه فى الفترة من عام 2006 إلى 2017، وهى مخالفات تتراوح بين البناء بدون ترخيص، والذى جاء بأعلى معدل وازداد خلال عام 2011، يليها المخالفة فى الارتفاعات، ويليها مخالفة التخطيط الهندسى.

وقال "سلطان"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "أنا لست (سوبر مان)، وكان لابد من مواجهة قضية البناء المخالف والحد منه، خاصة أن القوانين الحالية لا تساعد السؤال على ذلك، مثل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والذى لا يحتوى على عقوبة رادعة، فكان لابد من المطالبة بتجريم وتغليظ العقوبة على مقاول البناء المخالف والساكن أيضا واقتراح السماح للبناء إلى شركات معتمدة وليس أفراد للتحكم فى الظاهرة، وتم رفع المقترحات إلى رئيس الوزراء ووزارة الإسكان، وتم إحالته حاليًا إلى لجنة الإسكان فى البرلمان، ويشهد البرلمان حاليًا انقسامًا حول قانون التصالح وتعديلات قانون البناء".

وأضاف قائلاً: كان لابد من اتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة الظاهرة، لحين الموافقة البرلمانية على مشروع البناء، وجرت الموافقة على إنشاء وحدة التدخل السريع لمواجهة البناء المخالف فى أكتوبر الماضى، والذى يعد أهم قرار فى عام 2017"، متابعًا: تمكنت الوحدة من ردع البناء المخالف والحد منه بنسبة 90% وتحصيل غرامات مالية بلغت نحو 900 ألف جنيه خلال شهر واحد، ويتم حاليًا التحفظ على المعدات ومواد البناء بالكامل وتحويل مواد البناء (الأسمنت والحديد وخلافه) إلى صالح مشروع غيط العنب لتطوير العشوائيات، كما يتم الموافقة على الإفراج عن معدات البناء المتحفظ عليها بعد التبرع لصالح مشروع غيط العنب أيضًا.