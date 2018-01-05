محافظ الأقصر يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محافظ الأقصر يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيدالجمعة، 05 يناير 2018 11:00 م
محمد بدر محافظ الاقصر
الأقصر - أحمد مرعي
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هنأ محمد بدر، محافظ الأقصر، الإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، وذلك أثناء زيارته جمعيتي أصدقاء الكتاب المقدس القبطية الأرثوذكسية، وجنود المسيح القبطية الأرثوذكسية؛ لتقديم التهنئة والمعايدات للأطفال.
رافق المحافظ خلال جولته على جمعيات رعاية الأطفال، كلا من أحمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وحرص المحافظ على تبادل الأحاديث مع الأطفال والتعرف على احتياجاتهم.
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