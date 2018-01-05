محافظة كفرالشيخ تهيب بالمواطنين توخى الحذر أثناء القيادة بالطرق السريعة





كفر الشيخ – محمد سليمان





أصدر مركز اعلام محافظة كفر الشيخ ، بياناً عن توقف حركة الصيد ببوغاز وميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية ،ومحافظة كفرالشيخ تهيب بالمواطنين توخى الحذر أثناء القيادة بالطرق السريعة.

وأكد البيان، أن محافظة كفرالشيخ تعرضت لأمطار غزيرة مصحوبة بالبرد وإنخفاض فى درجات الحرارة على معظم أنحاء المحافظة، وأن اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بشكل دائم والفرعية بالمراكز والمدن، بالتعاون مع الجهات المختصة، لمتابعة الخدمات والتغيرات المناخية.

وأضاف البيان أن محافظة كفرالشيخ تهيب بالمواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وتوخى الحيطة والحذر وتجنب استخدام أجهزة المحمول أثناء القيادة وإتباع كافة وسائل الأمان، وبخاصة فى المنحنيات، وارتداء الملابس الثقيلة قدر الإمكان.

وأكد البيان ، أن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ قرر رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية وموجة سقوط الأمطار ،وأنه أعطى تعليماته لرؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطاروسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار .

وأضاف البيان، أن محافظ كفر الشيخ كلف وكيل وزارة الري ورئيس مصلحة الكهرباء والميكانيكا بمراجعة استعداد محطات الصرف ومحطات الطوارئ والروافع الإحتياطية بجميع المصارف بدائرة المحافظة لمواجهة أي تغيرات مناخية ،وكلف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة تطهير وصيانة شبكات الصرف الصحي وجميع البيارات والتأكد من تغطيتها، وجودة تشغيل روافع الصرف لإستيعاب أي زيادة في كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار،وكلف المحافظ ، وكيل وزارة الكهرباء، بمراجة أعمدة وكشافات الانارة وعوازل وأسلاك الكهرباء، كما كلف الوحدات المحلية بتكثيف اعمال النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين .

وأعلن العميد محمد الدفراوى مدير ادارة المرور بكفر الشيخ تكثيف الحملات المرورية لتأمين حركة السيارات، والتحذير من السرعة الزائدة ، خاصة على الطريق الدولى الساحلى والطرق الرئيسية بالمحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية .