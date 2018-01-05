محافظة الإسكندرية تواجه الطقس السئ بسيارات شفط مياه الأمطار من الشوارع





الإسكندرية - جاكلين منير





بعد موجة الطقس السئ الذى يضرب الإسكندرية قامت المحافظة بوضع عربات لشفط مياه الأمطار من على الكورنيش تحسبا لتراكم المياه التى قد تتسبب فى توقف حركة المرور، وازدحام الشوارع.

وقال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أن معدات حي شرق وشركة الصرف الصحى من عمال وسيارات متمركزة بالمواقع الساخنة للتعامل مع تراكمات المياه بنطاق الحي لإزالة آثار تراكمات المياه وتطهير الشنايش باستمرار، وذلك لحين الانتهاء من نوة الفيضة الكبري.

وأوضح المحافظ أنه تم التعامل مع تراكمات المياه بنطاق حي شرق، وذلك بتواجد اللواء وحيد رضوان رئيس الحي وجميع الإدارات المعنية بالحي ميدانيا لمتابعة حالة الشارع السكندري وأماكن تراكمات مياه الامطار بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي.

وأشار المحافظ فى بيان، إلي أنه منذ الصباح وحتي الآن تم التعامل مع تراكمات لمياه الأمطار، حيث تم شفط آثار مياه الأمطار من شارع آلبرت الأول، وشارع فوزي معاذ أمام مدرسة محمد كريم، وعزبة سعد أمام المدينة الجامعية، وشارع 14 مايو أمام مديرية الأمن، وأمام شركة ستيا، وأمام مدينة آسيد، وأمام مرور أبيس.