مباحث الغربية تلقى القبض على 5 متهمين هاربين من قضايا تزوير





الغربية عادل ضرة





شن ضباط المباحث الجنائية بالغربية بالتنسيق مع الامن العام وتنفيذ الأحكام والأمن المركزى تحت إشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية بالمديرية بناءا على توجيهات اللواء جمال عبد البارى رئيس قطاع الامن العام بسرعة ضبط المتهمين والهاربين من أحكام.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 5 متهمين هاربين من قضايا تزوير وهم صبرى منصور توفيق 42 سنة حاصل على ليسانس حقوق مقيم سند بسط مركز زفتى سبق اتهامة فى القضية 22638/2017 تبديد والمطلوب ضبطة واحضارة فى القضية 273/2018 جنح مركز زفتى "تزوير" وضبط هانى ممدوح عوض 38 سنة عاطل مقيم شارع الجيش قسم زفتى سبق اتهامة فى 5 قضايا تبديد وإيصال أمانة أخرهم القضية 5434/2017 جنح مركز زفتى "تزوير"و على ابراهيم الهبيان 36 سنة مقيم شارع الجيش زفتى والمطلوب ضبطة واحضارة فى القضية 378 /2018 جنح مركز زفتى "تزوير".

كما تم ضبط سمير يوسف درويش 41 سنة مقيم ابو حماد محافظة الشرقية والمطلوب ضبطة واحضارة فى القضية 15458/2017 جنايات ثان طنطا "تزوير"وعلى احمد الحبشى 45 موظف مقيم بمركز بسيون والمطلوب ضبطة واحضارة فى القضية 23775 2017 جنح مركز بسيون "نصب".