ماليزيا: ترحيل 30 أجنبيا منذ 2014 يشتبه فى صلتهم بتنظيمات إرهابية

ماليزيا: ترحيل 30 أجنبيا منذ 2014 يشتبه فى صلتهم بتنظيمات إرهابيةالجمعة، 05 يناير 2018 05:28 م
نجيب عبد الرازق رئيس وزراء ماليزيا
(أ ش أ)
إضافة تعليق
أعلنت الشرطة الملكية الماليزية أن الحكومة رحّلت 30 شخصا ضمن 50 أجنبياً يشتبه فى صلتهم بتنظيمات إرهابية منذ عام 2014.
وقال رئيس المدير العام المساعد لقسم مكافحة الإرهاب أيوب خان مايدين - وفقا لوكالة أنباء (برناما) الماليزية، "إن المشتبه فيهم وصلوا إلى ماليزيا عبر دولة معينة"، رافضاً أن يذكر اسم تلك الدولة.. وبناءً على مبادئ القانون الدولي، فقد تم ترحيلهم جميعاً إلى الدولة الأخيرة التى كانوا فيها".
صرّح مايدين بذلك عقب إلقاء كلمة فى حوار الأمن الدولى (بيسد 2018) الذى يعقد فى ماليزيا اليوم الجمعة، مبيناً أن معظم هؤلاء المشتبه فيهم ينتمون إلى تنظيم داعش وهم عرب.
وينعقد الحوار اليوم بعنوان "الحكمة والاعتدال فى مكافحة الإرهاب" بإشراف وزارة الداخلية الماليزية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.
إضافة تعليق
كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل
صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة