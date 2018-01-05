ماليزيا: ترحيل 30 أجنبيا منذ 2014 يشتبه فى صلتهم بتنظيمات إرهابية





(أ ش أ)





أعلنت الشرطة الملكية الماليزية أن الحكومة رحّلت 30 شخصا ضمن 50 أجنبياً يشتبه فى صلتهم بتنظيمات إرهابية منذ عام 2014.

وقال رئيس المدير العام المساعد لقسم مكافحة الإرهاب أيوب خان مايدين - وفقا لوكالة أنباء (برناما) الماليزية، "إن المشتبه فيهم وصلوا إلى ماليزيا عبر دولة معينة"، رافضاً أن يذكر اسم تلك الدولة.. وبناءً على مبادئ القانون الدولي، فقد تم ترحيلهم جميعاً إلى الدولة الأخيرة التى كانوا فيها".

صرّح مايدين بذلك عقب إلقاء كلمة فى حوار الأمن الدولى (بيسد 2018) الذى يعقد فى ماليزيا اليوم الجمعة، مبيناً أن معظم هؤلاء المشتبه فيهم ينتمون إلى تنظيم داعش وهم عرب.

وينعقد الحوار اليوم بعنوان "الحكمة والاعتدال فى مكافحة الإرهاب" بإشراف وزارة الداخلية الماليزية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.