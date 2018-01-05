ماكرون يدعو إلى نزع سلاح المليشيات فى العراق

ماكرون يدعو إلى نزع سلاح المليشيات فى العراقالجمعة، 05 يناير 2018 01:04 ص
ماكرون
أ ف ب
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عرض الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الخميس، توجهاته السياسية أمام اعضاء السلك الدبلوماسى الفرنسى بمناسبة العام الجديد، فوجه انتقادات إلى تفرد روسيا وتركيا وإيران بالحل السياسى لسوريا عبر مسار آستانة، كما دعا الى نزع سلاح المليشيات فى العراق.
وقال ماكرون إن الأزمة السورية لا يمكن أن تجد طريقها إلى الحل عبر "بعض القوى" وحدها، فى إشارة إلى عملية أستانة التى تجرى بإشراف روسيا وتركيا وإيران.
وأضاف "علينا أن نضع حدا لتنازلات تقدم الى بعض القوى التى تعتقد أنها باعترافها بقسم من معارضة تم تعيينها من الخارج، تستطيع أن تجد تسوية للوضع فى سوريا بشكل ثابت ودائم".
كما شدد ماكرون على ضرورة "ربح السلام" فى العراق وسوريا لتجنب عودة الإرهابيين ، بعد هزيمة تنظيم داعش "عسكريا".
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