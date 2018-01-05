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ماكرون يحذر من حدوث انقسامات فى أوروبا عقب تطبيق "بريكست"

الجمعة، 05 يناير 2018 11:19 ص
ماكرون يحذر من حدوث انقسامات فى أوروبا عقب تطبيق "بريكست" الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون


أ ش أ
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دعا الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، الزعماء الأوروبيين إلى التركيز على "المصلحة الجماعية"، خلال مفاوضات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست"، محذرًا من تعرض الـ27 دولة الأعضاء المتبقية فى الاتحاد لـ"وضع غير مرغوب".

وقال ماكرون - فى تصريحات لصحيفة (التليجراف) البريطانية - إن القارة الأوروبية يمكن أن تهلك إذا استخدمت كل دولة "البريكست" للسعى وراء مصالحها الخاصة، مضيفًا أن الدول الأوروبية يجب أن تتجنب مبدأ "معضلة السجين" - والذى يعنى أن فردين يعملان على تحقيق مكاسب شخصية لهما على حساب مصلحة الفرد الآخر، فيفشل الاثنان فى النهاية، وتابع "أعتقد أن هذا هو الأسلوب الصحيح إذ يمنع الانقسامات ويتيح لنا مرة أخرى الحفاظ على المصلحة الجماعية".

فى السياق ذاته، قال الرئيس الفرنسى، "كل منا بإمكانه أن يكون لديه مصالحه الخاصة، وهذا هو أساس موضوع معضلة السجين، فكل شخص يمكن أن تكون له مصلحة فى التفاوض بمفرده، ويعتقد أنه يمكن أن يتفاوض بشكل أفضل من جاره"، وأضاف ماكرون، أن الدول الأوروبية إذا فعلت ذلك فمن المحتمل أن تخلق سويًا وضعًا غير مرغوب إزاء الاتحاد الأوروبى، ومن ثَم لكل دولة أوروبية.


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