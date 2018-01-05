ماكرون: بحثت مع الرئيس التركى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب ووقف تمويله

ماكرون: بحثت مع الرئيس التركى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب ووقف تمويلهالجمعة، 05 يناير 2018 05:55 م
ماكرون
كتب إبراهيم حسان
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قال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، إنه بحث مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تعزيز جهود مكافحة الإرهاب ووقف تمويله.
ودعا ماكرون، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس التركى، إلى العمل مع تركيا من أجل حل دائم وفعال فى سوريا، مؤكدا على ضرورة وجود خارطة شاملة لعملية انقالية يتولى السوريون مسئولية وضعها فى بلادهم.
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